UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta 10 maçla sona erdi

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya konuk olan Türkiye, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Rusya'nın golünü 28. dakikada Anton Miranchuk, ay-yıldızlıların golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Gruptaki diğer müsabakada Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı 20. dakikada Norbert Könyves'in attığı golle 1-0 yendi.
Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup mücadelesinde ise Fransa ile Portekiz 0-0 berabere kaldı.
Ligde 4. hafta maçları, 13-14 Ekim'de oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
1. Grup: Polonya-İtalya: 0-0
2. Grup: İzlanda-Danimarka: 0-3
3. Grup: Fransa-Portekiz: 0-0
B LİGİ
1. Grup: Kuzey İrlanda-Avusturya: 0-1
2. Grup: İsrail-Çekya: 1-2
İskoçya-Slovakya: 1-0
3. Grup: Sırbistan-Macaristan: 0-1
Rusya-Türkiye: 1-1
C LİGİ
3. Grup: Kosova-Slovenya: 0-1
Yunanistan-Moldova: 2-0
A Milli Takımımızın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçta, ikinci yarıda oyuna girmesiyle fark yaratan Cengiz Ünder, mücadeleyi değerlendirdi.
Milli Takım'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, Rusya'yla 1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan ancak İstanbul'da kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunduğundan dolayı ay-yıldızlı ekibe katılmadığını açıkladı.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 10 maçla sona erdi.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasına 10 maçla devam edildi.
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