Marcao, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers’a 2-1 yenilen Galatasaray’ın tek golünü Brezilyalı futbolcu Marcao attı. 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 87. dakikasında kaydettiği golle farkı 1’e indirdi. Bu Brezilyalı defans oyuncusunun aynı zamanda sarı-kırmızılı forma ile ilk golü oldu. Başarılı defans oyuncusunun bu sezon 1 de asisti bulunuyor. Karşılaşmaya 11’de başlayan Marcao 90 dakika sahada kaldı.
24 yaşındaki futbolcu, 2019 yılının ocak ayında Chaves takımından transfer olmuştu.
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