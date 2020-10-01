Elde var sıfır: 2-1

UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Detaylar geliyor...
Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı gruba; G Grubu'na düştü.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'le eşleşen Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve kaptan Marquinhos açıklamalarda bulundu.
Basketbol THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'e 73-69 mağlup oldu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftasında Rusya'nın Zenit takımına 73-69 yenildikleri maçta çok kötü oynadıklarını söyledi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Kafile ile birlikte Gaziantep'e gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarında sona geldiklerini ve Semedo ile sözleşme imzalayacaklarını, onun dışında bir transfer daha yapacaklarını açıkladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.