  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 20:07
  • |
  • Son Güncelleme:

Elde var sıfır: 2-1

Elde var sıfır: 2-1

Paylaş

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya'nın Rangers kulübüne 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi eleme turunda elenmesinin ardından Galatasaray da modaya uydu ve Süper Lig'e geri döndü. Bu sonuçla bir haftada üç Türk takımı Avrupa kupalarından elenmiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Detaylar geliyor...

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş'tan Bruma sürprizi
Beşiktaş'tan Bruma sürprizi

Beşiktaş'tan Bruma sürprizi

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

CANLI | Rangers - Galatasaray
CANLI | Rangers - Galatasaray

CANLI | Rangers - Galatasaray

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Özlemiştik! Messi ve Ronaldo yeniden
Özlemiştik! Messi ve Ronaldo yeniden

Özlemiştik! Messi ve Ronaldo yeniden

Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı gruba; G Grubu'na düştü.

PSG temkinli: ‘Türkiye hiçbir zaman kolay olmamıştır‘
PSG temkinli: ‘Türkiye hiçbir zaman kolay olmamıştır‘

PSG temkinli: ‘Türkiye hiçbir zaman kolay olmamıştır‘

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'le eşleşen Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve kaptan Marquinhos açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'ten çok kötü başlangıç
Anadolu Efes'ten çok kötü başlangıç

Anadolu Efes'ten çok kötü başlangıç

Basketbol THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'e 73-69 mağlup oldu.

Ataman: 'Larkin'in ne zaman döneceğini bilmiyorum'
Ataman: 'Larkin'in ne zaman döneceğini bilmiyorum'

Ataman: 'Larkin'in ne zaman döneceğini bilmiyorum'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftasında Rusya'nın Zenit takımına 73-69 yenildikleri maçta çok kötü oynadıklarını söyledi.

Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Kafile ile birlikte Gaziantep'e gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarında sona geldiklerini ve Semedo ile sözleşme imzalayacaklarını, onun dışında bir transfer daha yapacaklarını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.