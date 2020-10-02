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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 00:27
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Üç büyükler tam 38 yıl sonra Avrupa'da dibi gördü

Üç büyükler tam 38 yıl sonra Avrupa'da dibi gördü

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Türkiye'nin üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 38 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarında ön elemeleri aşamadı.

İstanbul'un 3 büyükleri 38 yıl sonra ilk kez Avrupa'da ön elemeleri aşamadı.

Sporx'in haberine göre, 1981/82 sezonunda 3 büyükler olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupalara katılamamıştı. Bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda Dinamo Kiev'e elenmişti. Kupa Galipleri Kupası'na katılan Ankaragücü ise SKA Rostov'a elenmişti.

1995/96 sezonunda üç büyükler, yine ekime kalamadan elenmiş ancak o dönem grup aşamasına denk gelen UEFA Kupası 1. turunda Fenerbahçe, Real Betis'e karşı mücadele etmişti.

Bu sezon Fenerbahçe kupalara katılamazken, Beşiktaş 3. ön eleme turunda, Galatasaray ise playoff aşamasında veda etti.

Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcileri Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ve Avrupa Ligi'nde Sivasspor olarak kaldı.

Elde var sıfır: 2-1

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