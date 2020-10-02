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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 00:36
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Fatih Terim & Steven Gerrard gerilimi, geceye damga vurdu! İşte o anlar...

Fatih Terim & Steven Gerrard gerilimi, geceye damga vurdu! İşte o anlar...

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Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İskoç devinin teknik direktörü Steven Gerrard'la saha kenarında tatrıştı. O anlar kameraya yansıdı.

UEFA Avrupa Ligi play off mücadelesinde Rangers, Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşma devam ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard kenarda bir atışma yaşadı.

Bu atışmanın hemen ardından Galatasaray'ın golü geldi ve iki teknik adam da tartışmayı kesti.

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