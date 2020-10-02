Fatih Terim & Steven Gerrard gerilimi, geceye damga vurdu! İşte o anlar...

UEFA Avrupa Ligi play off mücadelesinde Rangers, Galatasaray'ı konuk etti.
Karşılaşma devam ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard kenarda bir atışma yaşadı.
Bu atışmanın hemen ardından Galatasaray'ın golü geldi ve iki teknik adam da tartışmayı kesti.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları belli oluyor. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakipleri birazdan belli olacak. Kura çekimi 18:00 itibariyle başladı.
Son olarak Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ortaya atıldı. Kartal, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'ya talip oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı gruba; G Grubu'na düştü.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'le eşleşen Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve kaptan Marquinhos açıklamalarda bulundu.
Basketbol THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'e 73-69 mağlup oldu.