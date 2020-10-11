Liverpool ve Manchester United, Premier Lig'e büyük bir değişim getirmek istiyor

İngiliz futbolunun iki büyük kulübü Manchester United ve Liverpool, Premier Lig'de radikal değişikler yapmak istiyor. İki dev, bu doğrultuda hazırladıkları "Büyük Resim Projesi"ni lig yönetimine sundu. Hazırlanan taslak Ada'da büyük yankı uyandırdı.

İngiltere'nin ezeli rakipleri Manchester United ve Liverpool, İngiliz futbolunu tamamen değiştirecek "Büyük Resim Projesi"ni İngiltere Futbol Federasyonu'na ve Premier Lig yönetimine iletti.

İlk olarak The Telegraph'ın duyurduğu ve daha sonra AP başta olmak üzere birçok haber kuruluşunun da onayladığı habere göre; Liverpool ve Manchester United, hem Premier Lig'in hem de İngiltere Futbol Ligleri'nin yeniden dizaynıyla ilgili radikal öneriler sundu.

Bu önerilerin geçmesi halinde 1992'den bu yana gerçekleşen en büyük değişim olacak.

11 KULÜBE DAHA AZ SÖZ HAKKI

Sporx'in aktardığına göre, Liverpool ve Manchester United, '1 kulüp 1 oy' olarak adlandırılan ve her kulübe değişimler için eşit oy hakkı veren sistemin kaldırılmasını istedi.



Buna göre, Premier Lig'de ağırlığı olan 6 kulüp (Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham) ile birlikte Everton, Southampton ve West Ham'a değişiklikler için daha fazla güç vermeyi talep etti.

Bunun kabul edilmesi halinde taraftar sayısı fazla olan ve şu an Premier Lig'de mücadele eden Newcastle, Wolves, Aston Villa, Leeds ve Leicester gibi köklü kulüplerin masada güç kaybetmesi anlamına gelecek.

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18 TAKIMLI PREMIER LİG!

Bunun dışında Premier Lig'deki takım sayısının da 18'e düşürülmesi teklif edildi.

Ayrıca, İngiltere ikinci ligi olan Championship'te playofflara kalan takım sayısının 4'ten 3'e düşürülmesi ve Premier Lig'de sondan üçüncü sırada olan takımın bu playofflara dahil edilerek ikinci bir şans verilmesi gerektiği önerildi.

YAYIN HAKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bir diğer öneri ise gelişen teknoloji sonrası bazı maçların da kulüpler tarafından ve geliri direkt kulüplere gelecek şekilde pazarlanması oldu.



Buna göre kulüpler, 8 canlı maçı dijital kanallardan kulüplere satma ve tüm maçlarının özet görüntülerini dijital platformlardan yayınlama hakkına sahip olması önerildi.

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EFL BAŞKANI PARRY: "BÜYÜKLER DAHA BÜYÜK"

İngiltere Futbol Ligleri (EFL) Başkanı Rick Parry, öneriyle ilgili olarak, "Ne yapmamız isteniyor. Büyük kulüpleri çok daha büyük, küçük kulüpleri ise çok daha küçük hale getirmek mi? Böyle bir şeyi nasıl yaparız. 6 büyük kulübün söz hakkı, diğer 72 kulüpten daha mı fazla olmalı?" sözleriyle tepki gösterdi.

PREMIER LİG: "HER KULÜBÜN ÖNERİ HAKKI VAR"

Premier Lig yönetimi, bu teklifle alakalı olarak, "Birçok medya kuruluşunda, İngiliz futbolunun yeniden yapılandırılmasıyla alakalı olarak haberler çıkmıştır. İngiliz futbolu düyanın en çok izlenen, en hassas, dinamik ve rekabetçi lig yapısına sahiptir. Bu pozisyonu korumak için birlikte çalışmamız gerekmektedir. Premier Lig ve Federasyon, oyunun geleceği için sürekli yenilenmeyi desteklemektedir. Futbolun birçok paydaşı vardır ve tüm kulüpler öneriler sunma hakkına sahiptir. İngiltere Futbol Ligi Başkanı Rick Parry'nin bu sürece zarar veren yorumlarını üzüntüyle karşıladık. Premier Lig, tüm kulüplerle iyi niyetli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Böyle de devam edecektir." denildi.

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