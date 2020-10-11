Araplar gözünü kararttı... Mesut Özil'e 20 milyon euro!

Arsenal'da gündem yine Mesut... Maaşında indirime yanaşmadığı için Topçular'ın göndermeye çalıştığı Türk asıllı Alman futbolcunun transferinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sporx'in aktardığı habere göre, Suudi Arabistan devi Al-Nassr, yıldız oyuncuya senelik 20 milyon avro ücret teklif etti.
SÖZLEŞMESİ BU SEZON BİTİYOR
Mesut Özil'e daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al-Nasr'dan da teklif gelmişti.
Mesut Özil, Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon euro senelik net ücret kazanıyor. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
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Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasına 10 maçla devam edildi.
Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından eski Başkan Mesut Mestan hakkında şok ifadeler kullandı. Hurmacı dakikalar içinde sildiği paylaşımında "Mesut Mestan özledik yalanlarını. Anlatsana kulübü ADS'ye nasıl sattığını" dedi. Mestan ise hukuki süreci başlatacağını söyledi.
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
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