Araplar gözünü kararttı... Mesut Özil'e 20 milyon euro!

Arsenal'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Mesut Özil'e Suudi Arabistan'dan bol sıfırlı bir teklif geldi.

Arsenal'da gündem yine Mesut... Maaşında indirime yanaşmadığı için Topçular'ın göndermeye çalıştığı Türk asıllı Alman futbolcunun transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sporx'in aktardığı habere göre, Suudi Arabistan devi Al-Nassr, yıldız oyuncuya senelik 20 milyon avro ücret teklif etti.



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SÖZLEŞMESİ BU SEZON BİTİYOR

Mesut Özil'e daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al-Nasr'dan da teklif gelmişti.

Mesut Özil, Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon euro senelik net ücret kazanıyor. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

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