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aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 23:19
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Avrupa'nın gözdesi Merih Demiral

Avrupa'nın gözdesi Merih Demiral

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Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor.

Juventus'un ve Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Merih Demiral, Avrupa'da transfer gündemini bir süredir meşgul ediyor. Son transfer döneminde de ilgi odağı olan genç stoperle, birçok dev kulübün ilgilendiği ortaya çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre, Juventus, geçtiğimiz sezon 1998 doğumlu oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra, Atlerico Madrid ve Leicester City gibi takımlardan teklif geldi.

İspanyol ekibi Atletico 20 milyon euroyu gözden çıkarırken, Ocak ayında Leicester'dan da 25 milyonluk bir teklif geldi.

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TOTTENHAM, EVERTON, UNITED...

Milli oyuncuya gelen ilgi İngiltere'den sürmeye devam etti. 22 yaşındaki stoper için, Tottenham, Everton ve Manchester United teklifte bulundu.

En ciddi teklif ise, 30 milyona kadar çıkan Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan geldi.

Andrea Pirlo ise Merih Demiral'ı bırakmak istemiyor. Juventus, milli oyuncumuz için en az 50 milyon euro teklif gelirse satışı düşünecek.

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