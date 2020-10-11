Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kapatmak istiyor

Juventus, 2021 yılında Milan'la sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmanın peşinde.

Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için yol haritasını çizdi.

Milli yıldız, koronavirüs pandemisi arasından sonra Milan forması ile harika bir performans ortaya koydu. Çalhanoğlu'nun yükselen performansı sonra bir diğer İtalyan devi Juventus da transfer planı yapmaya başladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bedava olarak 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma fikri Juventus'u cezbediyor.

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Sporx'in aktardığına göre, bugünlerde Milan ile Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanacağına güveniyor.



Eğer anlaşma olmazsa Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, devreye girmek için hazırda bekliyor.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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