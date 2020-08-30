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aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 15:32
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Leipzig, Sörloth'ta kararlı

Leipzig, Sörloth'ta kararlı

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Bundesliga kulübü RB Leipzig, Alexander Sörloth'u transfer etmekte kararlı... Alman ekibi, Trabzonspor'la yeniden masaya oturarak teklifini yukarı çekecek.

RB Leipzig, Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'un peşini bırakmaya niyetli değil.

Bir tarafta gençlere yatırım yapan ve meyvesini Şampiyonlar Ligi'nde alan Leipzig, diğer tarafta genç ve gelecek vaat eden oyuncuları bulup pazarlayan Ahmet Ağaoğlu. İki tarafın ortak noktası Alexander Sörloth... 

Süper Lig'de Trabzonspor farkı

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BELİRLEYİCİ

Alman ekibi, büyük bir çıkış gösteren ve Süper Lig'de gol kralı olan Norveçli forvet konusunda çok ciddi. Ki bunu Başkan Ahmet Ağaoğlu da açık açık ifade etmiş ancak teklifi yeterli bulmadığını da ifade etmişti.

Türkiye'nin haberine göre, satın alma opsiyonu 6 milyon euro olan Sörloth öncelikli olarak Crystal Palace'tan tapusuyla alınacak. Önümüzdeki günlerde de Leipzig ile masaya oturulacak.

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SÖRLOTH GİTMEYE SICAK

Ağaoğlu'nun Sörloth'tan beklentisi en az 20 milyon euro. Ancak Alman ekibi şu anda o seviyelere gelmiş değil...

Bordo-mavililer ayrıca potansiyeli çok yüksek olan forvetin bir sonraki satışından da pay istiyor. Alexander Sörloth açısından ise kulüplerin anlaşması önemli.

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SÖRLOTH GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hatırlanacağı gibi Norveçli isim geçtiğimiz günlerde Alman ekibinin temsilcileriyle bir ön görüşme gerçekleştirmişti. Eğer kulüpler orta yolu bulursa Sörloth yeni sezonda Leipzig forması giyecek.

Öte yandan Uğurcan Çakır konusunda ise İngiliz ekiplerinden gelen teklifler beklentinin çok çok altında.

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