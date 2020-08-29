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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:19
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Lazio ve Fiorentina başkanları Muriqi içim birbirine girdi

Lazio ve Fiorentina başkanları Muriqi içim birbirine girdi

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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi için İtalyanların iki kulübü Lazio ve Fiorentina karşı karşıya geldi. Lazio Başkanı, telefonla aradığı Fiorentina Başkanı'nın kenara çekilmesini istedi...

Haftalardır Fenerbahçeli forvet Vedat Muriqi’yi transfer etmek için uğraşan Lazio, sarı lacivertli yönetimin ’20 milyon euro peşin isteriz’ talebine karşılık orta yolu bulmaya çalışırken bir başka sorunla daha karşılaştı.

Corriere dello Sport’ta yer alan haberde, Kosovalı forvetin transferini bir türlü sonuçlandıramayan Lazio, Fiorentina’nın devreye girmesiyle adeta çileden çıktı.

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LAZIO BAŞKANI TELEFONLA ARADI

Lazio Başkanı Claudio Lotito, Fiorentina Başkanı Joe Barone’yi telefonla aradı. İkili arasında geçen gergin konuşmanın sonunda Lotito, Barone’nin transferden çekilmesini talep etti ancak olumsuz yanıt aldı.

Manchester City’den ayrılan David Silva’yı sağlık kontrolünden geçirmesine rağmen Real Sociedad’a kaptıran Lazio, Vedat Muriqi transferinde de benzer bir durumla karşılaşmamak istiyor.

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FIORENTINA ÇOK İSTİYOR

Takımdaki forvetlerden memnun olmayan Fiorentina Teknik Direktörü Giuseppe Iachini, 26 yaşındaki golcü oyuncunun transfer edilmesi için Başkan Barone’ye kesin talimat verdi.

İtalyan ekibinin transferde ciddi olduğunu gören sarı lacivertliler, Lazio’nun 16 milyon euro civarındaki teklifine sıcak bakarken, yaşanan gelişmelerin ardından fiyatı 20 milyon euro’ya çıkardığı iddia edildi.

İtalya’da 5 Ekim’de sona erecek olan transfer dönemi öncesinde Lazio’ya daha yakın olan Muriqi’nin, Fiorentina forması giymesi ise sürpriz olmayabilir.

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