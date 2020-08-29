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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:23
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Fenerbahçe, Eran Zahavi'nin transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Eran Zahavi'nin transferi için görüşmelere başladı

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Vedat Muriqi'nin olası ayrılığından sonra forvete nokta atışı bir hamle yapmak isteyen Fenerbahçe, İsrailli gol makinesi Eran Zahavi'nin transferi için menajeriyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, gündemine aldığı Eran Zahavi transferini bitirmek için düğmeye bastı.

Kulübü Guangzhou'ya veda eden Zahavi'nin transferi için Emre Belözoğlu, İsrailli oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. 

CARLOS DA DEVREDE

Öte yandan 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen dünya futbolunun efsane ismi Roberto Carlos da Eran Zahavi'nin transferinin gerçekleşmesi için devreye girdiği öğrenildi.

Carlos, Zahavi'yi sarı-lacivertli kulübe kazandırmak için elinden gelen yapıyor.

Fenerbahçelilere müjdeli haber: Eran Zahavi kulübüne veda etti

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

İkili ortak arkadaşları vasıtasıyla canlı toplantı uygulaması Zoom üzerinden görüşme dahi gerçekleştirdi.

Brezilyalı eski yıldızdan Fenerbahçe'yi dinleyen golcü futbolcu daha Türkiye'ye adım atmadan Fenerbahçe'ya hayran kaldığı iddia edildi.

İŞTE O GÖRÜŞMEDEN KARE BİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Roberto Carlos ile Eran Zahavi’yi, Carlos’un arkadaşı Ziv, Zoom’da buluşturdu.

Fenerahçe, takas formülüyle Edin Visca transferini bitiriyor

 33 yaşındaki İsrailli futbolcu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takibe almıştı.

ORTA SAHA OLARAK BAŞLADI, GOLCÜ ÇIKTI

25 Temmuz 1987 İsrail doğumlu olan Eran Zahavi, futbol kariyerine İsrail ekiplerinden Hapoel Tel Aviv altyapısında başladı. Mesleğine orta saha oyuncusu olarak başlayan Zahavi, daha sonra daha iyi performans sergilemeye başladığı forvet pozisyonuna geçti ve hala bu pozisyonda görevini yerine getirmeye çalışıyor. 33 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda İsrail Milli Takım forması da giyiyor..

Kariyerinde 426 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 259 gol atarken 58 de asist yaptı.

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