İtalya Futbol Federasyonu liglerin geleceğine ilişkin planı onayladı

FIGC Başkanı Gabriele Gravina başkanlığında toplanan federasyon yönetim kurulu, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Birliği, Serie B, Futbolcular Sendikası (AIC), Hakemler Birliği gibi ilgili kurum temsilcileriyle beraber, futbol liglerinin, geleceğine ilişkin planları ele aldı.
FIGC’ten yapılan yazılı açıklamada, Serie A'nın yeniden kesintiye uğraması durumunda, lig şampiyonunun ve küme düşen takımların belli olması için play-off ve play-out maçlarının yapılacağı, zaman darlığından ötürü maçların hiç oynanmaması durumunda ise bilgisayar algoritmasına (yazılım) başvurulacağı belirtildi.
ŞAMPİYON ÇIKMAYABİLİR
Toplantıda, Serie A kulüpleri, matematiksel olarak kesinleşmediği sürece şampiyonun ve küme düşen takımların belirlenmemesini talep ettiği ifade edildi.
Alınan karar doğrultusunda algoritmaya göre ligin tamamlanması halinde, Serie A’da şampiyonluk verilmeyecek, sadece düşen takımlar ve Avrupa kupalarına gidecek takımlar belirlenecek.
KARŞI OYLAR LAZIO VE INTER'DEN
Söz konusu karar 3'e karşı 18 oyla kabul edilirken, İtalyan basınında çıkan haberlerde karşı oy kullananların; Serie A Lig Birliği, Lazio ve Inter yöneticileri olduğu ifade edildi.
Bu arada, federasyon açıklamasında, 2020-2021 sezonu için transfer dönemlerinin 1 Eylül-5 Ekim 2020 ve 4-31 Ocak 2021 olarak belirlendiği bildirildi.
"BUGÜN FUTBOL KAZANDI"
Diğer yandan, söz konusu toplantıda Kadınlar Birinci Futbol Ligi’nin de yeniden başlamasının imkansız hale gelmesinden ötürü iptal edildiği kaydedildi.
FIGC Başkanı, toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, tek amaçlarının ligi tamamlamak olduğunu belirterek, toplantıdan çıkan kararı "Bugün futbol kazandı." şeklinde yorumladı.
20 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
İtalya Serie A, ülkenin ağır şekilde geçirdiği Kovid-19 salgını dolayısıyla 9 Mart’tan bu yana durdurulmuş vaziyette.
Federasyon, kısa süre önce hükümetin de yeşil ışık yakmasıyla ligin kaldığı yerden 20 Haziran’dan itibaren yeniden oynatılmasını kararlaştırmıştı.
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