Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına hız verdi.
Listesindeki oyuncular için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.
TRABZONSPOR'U TERCİH ETTİ
Bordo-mavili ekip, Cenk Özkacar transferinde İstanbul ekipleriyle kapışıyor. Altay'ın 1.90 boyundaki genç savunmacısı tüm teklifleri dinlerken rotasının Karadeniz ekibi olması bekleniyor.
19 yaşındaki futbolcunun bu kararı vermesindeki en büyük etken ise Trabzonspor'un ve teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in gençlerin önüne açan bir kulüp olması.
Geleceğin planlamasını yapan, hem alt yapısından hem de Türkiye içinden genç isimleri renklerine katmaya uğraşan bordo-mavililer de bir an önce Cenk Özkacar'a forma giydirmeyi hedefliyor.
Genç futbolcu bu sezon lig ve kupada toplam 13 maça çıktı.
Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.
Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl forması giyen genç futbolcu Khalid Al Shaibani, hedefinin Türkiye'de oynamak olduğunu belirtirken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'den kendisine gelen bazı teklifler olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla, Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağını açıkladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.