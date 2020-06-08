Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım

Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına hız verdi.

Listesindeki oyuncular için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.

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Bordo-mavili ekip, Cenk Özkacar transferinde İstanbul ekipleriyle kapışıyor. Altay'ın 1.90 boyundaki genç savunmacısı tüm teklifleri dinlerken rotasının Karadeniz ekibi olması bekleniyor.

19 yaşındaki futbolcunun bu kararı vermesindeki en büyük etken ise Trabzonspor'un ve teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in gençlerin önüne açan bir kulüp olması.

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Geleceğin planlamasını yapan, hem alt yapısından hem de Türkiye içinden genç isimleri renklerine katmaya uğraşan bordo-mavililer de bir an önce Cenk Özkacar'a forma giydirmeyi hedefliyor.



Genç futbolcu bu sezon lig ve kupada toplam 13 maça çıktı.

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