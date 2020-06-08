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  • TFF Başkanı Özdemir: 'Konuşmamda maksat aramak yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur'
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 19:40
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TFF Başkanı Özdemir: 'Konuşmamda maksat aramak yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur'

TFF Başkanı Özdemir: 'Konuşmamda maksat aramak yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur'

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Vefa Küçük'e hitaben "Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz." ifadelerini kullanarak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Divan kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur."

Vefa Küçük'e kendisiyle ilgili açıklamalarından dolayı teşekkür eden Özdemir, "Bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum." görüşlerine yer verdi.

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