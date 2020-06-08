Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya teklif yaptı

Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro yaratmak için kolları sıvadığı ve bir süre önce Galatasaray ile Beşiktaş'ın da listesinde olduğu belirtilen Guangzhou Evergrande kulübünden Anderson Talisca'nın yakın takibe alındığı öne sürüldü.
Bazı Çin kulüpleri yabancı oyuncuları ile yollarını ayırırken Brezilya oyuncu için de benzer bir durumun yaşanabileceği iddiası üzerine Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralamayı düşündüğü bildirildi.
TEKLİF GİTTİ
Talisca'ya Brezilya'dan Atletico MG kulübü de talip olurken, Fenerbahçe'nin de menajeri aracılığıyla teklif gönderdiği gelen haberler arasında.
TALISCA ÜLKESİNE DÖNMEYECEK
Talisca'nın menajer Carlos Leite, SuperFC'ye yaptığı açıklamada, "Brezilya'ya dönmeyecek" açıklaması ise sarı-lacivertli camianın heyecanını ikiye katladı.
Talisca'nın menajerinin konuyla ilgili Beşiktaş'a da bilgilendirme yaptığı öğrenilirken Fenerbahçe'nin elini çabuk tutarak sonlandırması bekleniyor.
Anderson Talisca bu sezon Guangzhou Evergrande formasıyla 18 lig maçında 1308 dakika süre alırken 10 kez rakip fileleri sarstı, 2 kez de asist yapmayı başardı.
238 MAÇTA 93 GOL ATTI
26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca kariyerinde Bahia, Benfica, Beşiktaş ve Guangzhou Evergrande formalarını giyerken toplamda 238 randevuda 93 kez gol sevinci yaşadı. (Yeni Asır)
Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.
Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl forması giyen genç futbolcu Khalid Al Shaibani, hedefinin Türkiye'de oynamak olduğunu belirtirken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'den kendisine gelen bazı teklifler olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla, Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağını açıkladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.