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aksam.com.tr
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 08:00
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İspanyollar yazdı: Radamel Falcao gidiyor Diego Costa geliyor

İspanyollar yazdı: Radamel Falcao gidiyor Diego Costa geliyor

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AKŞAM

Son dakika Galatasaray haberi: Diego Costa boşa çıktı. İngiltere ve İspanya medyasındaki haberlere göre; İspanyol yıldız için Türkiye'den iki ezeli rakip ve Ada'dan Arsenal istekli. Oyuncuyla pazarlıklar başlayacak.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ve aldığı 5 milyon euro yıllık ücretle sürekli tartışmaların hedefinde olan Falcao’nun durumu tartışılıyordu. Diego Costa iddiaları daha önce de gündeme gelmesine rağmen dün yaşanan flaş bir gelişme her şeyi değiştirdi. Atletico Madrid, Diego Costa’nın kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Oyuncu boşa çıktı.

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FAVORİ GALATASARAY 

Mundo Deportivo’nun geçtiği habere göre, Diego Costa, Galatasaray’a transfer olacak. Galatasaray ise Falcao ile yollarını ayıracak. İngiltere basınındaki iddialara göre ise 32 yaşındaki tecrübeli golcü için Galatasaray’ın dışında Fenerbahçe ve Arsenal de devrede. Futbolcuyla yapılacak maaş pazarlıkları belirleyici rol oynayacak. Ancak bu transferde Sarı-Kırmızılılar bir adım önde gözüküyor.

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Diego Costa, Atletico Madrid’de Luis Suarez’in gölgesinde kaldı. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 7 maçta 2 gol attı.

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Haberin Özeti

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız golcü boşa çıktı. İngiltere ve İspanya medyasındaki haberlere göre; İspanyol yıldız için Türkiye'den iki ezeli rakip ve Ada'dan Arsenal istekli. Oyuncuyla pazarlıklar başlayacak.

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