İspanyollar yazdı: Radamel Falcao gidiyor Diego Costa geliyor

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ve aldığı 5 milyon euro yıllık ücretle sürekli tartışmaların hedefinde olan Falcao’nun durumu tartışılıyordu. Diego Costa iddiaları daha önce de gündeme gelmesine rağmen dün yaşanan flaş bir gelişme her şeyi değiştirdi. Atletico Madrid, Diego Costa’nın kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Oyuncu boşa çıktı.
FAVORİ GALATASARAY
Mundo Deportivo’nun geçtiği habere göre, Diego Costa, Galatasaray’a transfer olacak. Galatasaray ise Falcao ile yollarını ayıracak. İngiltere basınındaki iddialara göre ise 32 yaşındaki tecrübeli golcü için Galatasaray’ın dışında Fenerbahçe ve Arsenal de devrede. Futbolcuyla yapılacak maaş pazarlıkları belirleyici rol oynayacak. Ancak bu transferde Sarı-Kırmızılılar bir adım önde gözüküyor.
SUAREZ'İN GÖLGESİNDEYDİ
Diego Costa, Atletico Madrid’de Luis Suarez’in gölgesinde kaldı. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 7 maçta 2 gol attı.
Bodo Glimt'in golcüsü Junker'i Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor.
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