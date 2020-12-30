Kasper Junker savaşı

Bodo Glimt’te 26 maçta 28 gol atan Kasper Junker’in talipleri artıyor. Trabzonspor’un transfer listesinde olan 26 yaşındaki golcü oyuncu ile Galatasaray ve Fenerbahçe de yakından ilgileniyor.
Junker’in sözleşmesi 2022 yılının aralık ayında bitiyor. Danimarkalı oyuncunun piyasa değeri 700 bin euro… Junker, Ocak 2020’de ülkesinin Horsens kulübünden 600 bin euroya Norveç ekibi Bodo’ya transfer olmuştu.
Bodo Glimt'in golcüsü Junker'i Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor.
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