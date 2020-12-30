Köprüleri attı! Bırakın Beşiktaş'a gideyim...

Bodo Glimt'in golcüsü Junker'i Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor.

İspanyollar yazdı! Falcao gidiyor Costa geliyor

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız golcü boşa çıktı. İngiltere ve İspanya medyasındaki haberlere göre; İspanyol yıldız için Türkiye'den iki ezeli rakip ve Ada'dan Arsenal istekli. Oyuncuyla pazarlıklar başlayacak.