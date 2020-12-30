Köprüleri attı! Bırakın Beşiktaş'a gideyim...

FC Brugge Kulübü’nün Çek forveti Michael Krmencik, Beşiktaş’a kiralık gönderilmesi için teknik heyetle konuştu. İzin verilmesi halinde Türkiye’ye gelecek.
Bodo Glimt'in golcüsü Junker'i Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor.
Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız golcü boşa çıktı. İngiltere ve İspanya medyasındaki haberlere göre; İspanyol yıldız için Türkiye'den iki ezeli rakip ve Ada'dan Arsenal istekli. Oyuncuyla pazarlıklar başlayacak.
Sezon başından bu yana Beşiktaş'ta bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Sırp futbolcu Adem Ljajic için karar verildi. Beşiktaş Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Takımdan ayrılmazsa ocakta lisansının dondurulacağı belirtildi.
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında Hakan Arslan'ın kırmızı kartı Avrupa'da da gündem oldu! İlk gol sonrası hakem Arda Kardeşler'e telefondan pozisyonu izleten Hakan'a dış basında hak verildi!
Fenerbahçe'nin devre arasında Lazio'nun Ekvadorlu forveti Felipe Caicedo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
L'Equipe gazetesi 2020 yılının en iyi ilk 11'ini okuyucularına duyurdu.