Dünya basını Beşiktaş-Sivasspor maçını konuşuyor

AKŞAM

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında Hakan Arslan'ın kırmızı kartı Avrupa'da da gündem oldu. İlk gol sonrası hakem Arda Kardeşler'e telefondan pozisyonu izleten Hakan'a dış basında hak verildi.

Beşiktaş, Sivas’ı 3-0’la geçerken ilk golde topun saha dışından çevrildiği itirazında bulunulmuştu. Bir cep telefonunu eline alan Sivassporlu Hakan Arslan, Arda Kardeşler’in yanına gidip, “Bak atılan gol taç ama sen devam dedin.” dedi. İkinci sarıdan atıldı.

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"MUTLAKA BUNU GÖRMELİSİNİZ"

Fransız L’Equipe gazetesi, “Görüntülerden oyuncunun haklı olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı. Alman 11Freunde sitesi, “Mutlaka bunu görmelisiniz” başlığı ile verdiği haberde Hakan’ın, Arda Kardeşler’e “Bak! Telefonuma bak!” dediğini, hakemin de oyundan attığını belirtti. Nieuwsblad ise, “Görülmemiş olay! Sivas kaptanı pozisyonu telefondan hakeme gösterdi, atıldı” ifadelerine yer verdi.



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