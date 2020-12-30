Dünya basını Beşiktaş-Sivasspor maçını konuşuyor

Beşiktaş, Sivas’ı 3-0’la geçerken ilk golde topun saha dışından çevrildiği itirazında bulunulmuştu. Bir cep telefonunu eline alan Sivassporlu Hakan Arslan, Arda Kardeşler’in yanına gidip, “Bak atılan gol taç ama sen devam dedin.” dedi. İkinci sarıdan atıldı.
"MUTLAKA BUNU GÖRMELİSİNİZ"
Fransız L’Equipe gazetesi, “Görüntülerden oyuncunun haklı olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı. Alman 11Freunde sitesi, “Mutlaka bunu görmelisiniz” başlığı ile verdiği haberde Hakan’ın, Arda Kardeşler’e “Bak! Telefonuma bak!” dediğini, hakemin de oyundan attığını belirtti. Nieuwsblad ise, “Görülmemiş olay! Sivas kaptanı pozisyonu telefondan hakeme gösterdi, atıldı” ifadelerine yer verdi.
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