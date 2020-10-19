Ismaila Coulibaly: Neredeyse Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a gidiyordum

AKŞAM

Bu yaz Galatasaray'un transfer gündemini meşgul eden Ismaila Coulibaly'den ilginç bir itiraf geldi.

Sarpsborg'dan önce Sheffield United’a transfer olan oradan da Belçika ekibi Beerschot’a kiralanan Ismaila Coulibaly, “Sarpsborg beni neredeyse Türkiye’nin en büyük kulübü Galatasaray’a satıyordu ama bu adımın benim için biraz fazla olduğunu düşündüm.” şeklinde konuştu.

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