Aslan'dan beyaz sayfa

Süper Lig’e fırtına gibi başlayan ancak üçüncü haftadaki Fenerbahçe derbisiyle birlikte düşüşe geçen Galatasaray, milli ara öncesinde de Kasımpaşa’ya mağlup olarak dip yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bugün 5. haftanın kapanış maçında Alanyaspor’u konuk ediyor...
Cim-Bom’da tek hedef güzel bir oyunla sahadan üç puanla ayrılmak ve geride yaşanan kötü günleri bırakıp yeni bir başlangıç yapmak. Türk Telekom Stadı’ndaki bu zorlu randevu 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
LUYINDAMA CEZA SINIRINDA
İki takım bugün tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 mücadelede Galatasaray sahadan 6 kez mutlu ayrıldı, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, 1 kez de Akdeniz ekibi zafer yaşadı. Sarı-Kırmızılılar’ın 22 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.
Bu zorlu mücadele öncesinde ilk dört haftada üç sarı kart gören Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Demokratik Kongolu başarılı stoper, bugün kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek.
DURUMLARI BUGÜN BELLİ OLACAK
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi’nin bugün forma giymesi bekleniyor... Sakatlığını atlatan Taylan Antalyalı’nın durumu maç saatinde belli olacak... Norveç Milli Takımı’nda sakatlanan ve ağrıları bulunan Omar’ın durumu da bugün netlik kazanacak. Omar oynamazsa forma Linnes’in olacak. Teknik Direktör Fatih Terim, son zamanlarda büyük eleştiri alan Belhanda ve Feghouli’ye 11’de şans vermeyi planlıyor. Terim, yol yorgunu olan Falcao’nun yerine de maça Diagne ile başlayabilir. Ancak Terim’in maça çift forvetle çıkması da sürpriz olmaz.
GALATASARAY HAZIR
Galatasaray, dün yaptığı idmanla Alanya maçının hazırlıklarını tamamladı ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR
STAT: Türk Telekom
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a Süper Lig'de başarılar diledi.
Sakatlıktan kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Galatasaraylı futbolcu, Alanya maçında forma giyebilmek için Terim'in gözüne bakıyor. Aksi durumda ön liberoda Etebo oynayacak, Belhanda ilk 11'de sahaya çıkacak