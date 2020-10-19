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aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 08:00
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Aslan'dan beyaz sayfa

Aslan'dan beyaz sayfa

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AKŞAM

Galatasaray, milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Aslan'da hedef, son iki maçta kaybedilen 5 puanın ardından bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak yeni başlangıç yapmak.

Süper Lig’e fırtına gibi başlayan ancak üçüncü haftadaki Fenerbahçe derbisiyle birlikte düşüşe geçen Galatasaray, milli ara öncesinde de Kasımpaşa’ya mağlup olarak dip yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bugün 5. haftanın kapanış maçında Alanyaspor’u konuk ediyor...

Cim-Bom’da tek hedef güzel bir oyunla sahadan üç puanla ayrılmak ve geride yaşanan kötü günleri bırakıp yeni bir başlangıç yapmak. Türk Telekom Stadı’ndaki bu zorlu randevu 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

LUYINDAMA CEZA SINIRINDA

İki takım bugün tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 mücadelede Galatasaray sahadan 6 kez mutlu ayrıldı, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, 1 kez de Akdeniz ekibi zafer yaşadı. Sarı-Kırmızılılar’ın 22 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.

Bu zorlu mücadele öncesinde ilk dört haftada üç sarı kart gören Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Demokratik Kongolu başarılı stoper, bugün kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Türk Telekom

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

Hakan Çalhanoğlu: İnşallah Galatasaray şampiyon olur

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