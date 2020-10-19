Aslan'dan beyaz sayfa

AKŞAM

Galatasaray, milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Aslan'da hedef, son iki maçta kaybedilen 5 puanın ardından bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak yeni başlangıç yapmak.

Süper Lig’e fırtına gibi başlayan ancak üçüncü haftadaki Fenerbahçe derbisiyle birlikte düşüşe geçen Galatasaray, milli ara öncesinde de Kasımpaşa’ya mağlup olarak dip yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bugün 5. haftanın kapanış maçında Alanyaspor’u konuk ediyor...

Cim-Bom’da tek hedef güzel bir oyunla sahadan üç puanla ayrılmak ve geride yaşanan kötü günleri bırakıp yeni bir başlangıç yapmak. Türk Telekom Stadı’ndaki bu zorlu randevu 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



LUYINDAMA CEZA SINIRINDA

İki takım bugün tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 mücadelede Galatasaray sahadan 6 kez mutlu ayrıldı, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, 1 kez de Akdeniz ekibi zafer yaşadı. Sarı-Kırmızılılar’ın 22 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.

Bu zorlu mücadele öncesinde ilk dört haftada üç sarı kart gören Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Demokratik Kongolu başarılı stoper, bugün kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek.



Fatih Terim'den Falcao'ya olumsuz yanıt; özel terapi...

DURUMLARI BUGÜN BELLİ OLACAK

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi’nin bugün forma giymesi bekleniyor... Sakatlığını atlatan Taylan Antalyalı’nın durumu maç saatinde belli olacak... Norveç Milli Takımı’nda sakatlanan ve ağrıları bulunan Omar’ın durumu da bugün netlik kazanacak. Omar oynamazsa forma Linnes’in olacak. Teknik Direktör Fatih Terim, son zamanlarda büyük eleştiri alan Belhanda ve Feghouli’ye 11’de şans vermeyi planlıyor. Terim, yol yorgunu olan Falcao’nun yerine de maça Diagne ile başlayabilir. Ancak Terim’in maça çift forvetle çıkması da sürpriz olmaz.

GALATASARAY HAZIR

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Ismaila Coulibaly: Neredeyse Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a gidiyordum

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Türk Telekom

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu



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