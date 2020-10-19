Hakan Çalhanoğlu: İnşallah Galatasaray şampiyon olur

AKŞAM

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a Süper Lig'de başarılar diledi.

Milan'da top koşturan gurbetçi futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a Süper Lig’de başarılar diledi.

Beyaz TV’ye konuşan Hakan, “Galatasaray’ın stadı Türk Telekom’da gol attığım ve asist yaptığım için çok mutluyum. İlerleyen zaman benim için neler gösterir bilemem. Herkese selam olsun. Galatasaray’a, Fatih Hocam’a yürekten başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur.” ifadelerini kullandı.



Hakan, bu sezon Milan formasıyla 7 maçta 4 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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