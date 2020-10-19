Fatih Terim'den Falcao'ya olumsuz yanıt; özel terapi...

AKŞAM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, golcüsü Radamel Falcao'ya verdiği "çift forvet" yanıtının ardından yıldız futbolcuyla özel bir şekilde ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’e çift forvet ile oynarken daha rahat olduğunu söyleyen ancak bu konuda hocasından olumsuz yanıt alan Radamel Falcao, tecrübeli çalıştırıcı tarafından, yakın markaja alındı.

Tecrübeli çalıştırıcının Kolombiyalı yıldızla moralinin düşmemesi adına görüştüğü ve özel olarak motive ettiği belirtildi.

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