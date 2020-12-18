Hamit Altıntop: Futbolda istediğimiz heyecanı Türkiye Kupası'nda gördük

Kura çekiminde konuşan Hamit Altıntop, "Kupada çok güzel ve ilginç maçlar vardı. Uzatmalar ve penaltılar oldu. Futbolda istediğimiz heyecanı görebildik, tek eksik taraftarlardı. İnşallah gelecek aylarda statlarımızı yeniden doldurabiliriz. Duamız o yönde. Tek maçlı sistemin telafisi olmadığından bahsettik, bunların hepsini canlı gördük. Her pozisyon, her karar, her gol çok önemli. Alt liglerde oynayan takımların kendisini ispat etmesi, göstermesi, genç oyuncuların Türk futbolseverlere reklamı açısından çok önemli maçlar oldu." ifadelerini kullandı.
RÜŞTÜ REÇBER: "GENÇLERDEN İYİ GELENLER VAR"
Rüştü Reçber de "Bizim için önemli olan gençler. Kaleciler de merak ettiğim konuydu. Son 3 güne baktığımızda, oynamayan süre alamayan futbolcuları da görebildik. Bu 3 gün bize gösterdi ki ileriye dönük anlamda gençlerden iyi gelenler var. Tek maçlardaki en büyük heyecan ne olacağının belli olmamasıdır. Karşılaşılan sürprizlerin sebebi de bu. Alt ligdeki takımların vitrine çıktığını hissetmesi bize bu sürprizleri yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa'nın "Türk gücü" Lille zor günler geçiriyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın takımında Yusuf Yazıcı'nın satış listesine konulduğu iddia edildi.
Beşiktaş, 6 isimle birden yolları ayırmayı planlıyor.
DETAY
• Lens
• Mirin
• Douglas
• Ljajic
• Vida
• Hasic
Beşiktaş'ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek turladığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bu olayın kahramanı bir "sır transferi" olarak kalan bir futbolcudan başkası değildi.
Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.
Henry Onyekuru, üçüncü kez Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri merak edilen açıklamayı yaptı.
Karacabey Belediye kupa maçında sezonun en fazla oynayan ismi Altay Bayındır'ı dinlendirmeyen Erol Bulut'un kararı anlaşılamadı. 28. dakikada genç kalecinin atılmasıyla hem maçın 60 dakikalık bölümü hem de ligdeki en kritik Gaziantep deplasmanı Oytun Özdoğan'a kaldı