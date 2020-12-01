Gulbrandsen: Amacımız üç puan

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in Norveçli golcüsü Fredrik Gulbrandsen tek amaçlarının galibiyet olduğunu söyledi.

Okan Buruk ve Norveçli hücum oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zorlu bir takıma karşı mücadele edeceklerini aktaran Gulbrandsen, Leipzig maçıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

Bizim için çok heyecanlı bir maç olacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız, bunun bilincindeyiz. Ofansif yönü çok güçlü bir takım. Amacımız 3 puan almak ve Şampiyonlar Ligi'nde yönümüzü daha iyi belirlemek. Şampiyonlar Ligi'nde en güçlü takımların olduğu gruba düştük yarın da bizi zorlu bir maç bekliyor.

Gulbrandsen, "Salzburg forması ile 2018'de Leipzig'e bir gol atmıştın ve o maçı kazanmıştınız? O maçla ilgili neler hatırlıyorsun?" sorusuna ise, "Onlara karşı daha önce Salzburg ile iki maç oynadım, birinde galip geldik o maçta da gol attım. Onlara karşı gol atmak iyi bir his veriyor. Umarım yarın da böyle olur. Hocam oynattığı takdirde sahada mücadelemi bu düşünceyle sürdüreceğim. Gol atmak güzel, yarınki amacım da gol atmak ve zaferi getirecek mücadeleyi sergilemek." yanıtını verdi.

Norveçli golcü, bu sezon performansının artmasıyla ilgili olarak ise, "Benim için bu sezon attığım gollerin yeterli olmadığını söyleyebilirim. Her zaman düşüncem futbolda ileriye gitmek. Geçen sene Başakşehir olarak harika bir sezonu geride bıraktık, sezonu şampiyon olarak tamamladık. Bu sayede Şampiyonlar Ligi'nde bu takımlara karşı mücadele ediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Geçen sene bireysel olarak çok iyi iş çıkarmadım, bu sene gollerle takıma katkıda bulunduğum için mutluyum. Başakşehir'in başarısı için mücadele ediyorum. Her zaman önüme bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk: 'İki lige de önem veriyoruz, gruptan çıkmaya çalışıyoruz'