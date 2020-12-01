Julian Nageslmann: Sörloth'un Türkiye'de olması önemli

Nagelsmann, gruptan çıkmak için başkalarına bağımlı olmadıklarını belirterek, "Her zaman tüm maçları kazanmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak kendi elimizde. Bu da iyi bir his." değerlendirmesinde bulundu.
Nagelsmann, gruptan çıkmak için başkalarına bağımlı olmadıklarını belirterek, "Her zaman tüm maçları kazanmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak kendi elimizde. Bu da iyi bir his." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’de galip gelebileceklerini aktaran Nagelsmann, "Başakşehir'in evimizde, özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadığının bilincindeyiz. Başakşehir’e karşı iyi bir performans sergilememiz gerekecek. Bunu yapabileceğimizi Paris Saint-Germain’e karşı gösterdik. Burada da kazanabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.
"HATIRLAMASI DAHA KOLAY OLUR"
Geçen sezon Trabzonspor’da oynayan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth ile ilgili bir soruya cevap veren Nagelsmann, "Sörloth'un Türkiye’de geçirdiği dönemi hatırlaması önemlidir. Zaten buradayız, belki bunu hatırlaması daha kolay olur." dedi.
Nagelsmann, performansını artıracağından emin olduğu Sörloth’a zaman vermek gerektiğini kaydetti.
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