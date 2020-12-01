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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 20:14
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Okan Buruk: 'İki lige de önem veriyoruz, gruptan çıkmaya çalışıyoruz'

Okan Buruk: 'İki lige de önem veriyoruz, gruptan çıkmaya çalışıyoruz'

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AA

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları RB Leipzig maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Oyuncularıma güveniyorum. Kendimize ve ülkemize yakışan şekilde yarın sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, sahada kazanmak için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Okan Buruk ve Norveçli hücum oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, yarınki mücadelenin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumlarını belirleyeceğini belirterek, "Rakibimizi daha yakından tanıdık. Rakibimiz gibi biz de kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Bu maçın gruptaki durumumuzu belirleme açısından önemini biliyoruz. Rakibimizin ne kadar değerli bir takım olduğunu da biliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Oyun güçlerine, taktik bilgilerine güveniyorum. Dört Şampiyonlar Ligi maçında bu gücü gördük, beşincisinde de hem kulübümüze hem de ülkemize yakışır şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Leipzig'de en beğendiği oyuncuların sorulması üzerine ise, "İlk maça baktığımızda özellikle Angelino'nun iki gol atması ve oyuna damga vurması etkileyiciydi ama rakibimizin çok önemli isimleri var. Özellikle hücum hattında iyi oyuncuları var. Ön taraftaki tüm oyuncuları çok kaliteli ve fark oluşturacak oyuncular. Birini ön plana çıkartamam, tüm oyuncularının iyi olduğunu söyleyebilirim." cevabını verdi.

Buruk, "Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig aynı anda size ağır geliyor mu? Hangisine daha çok önem veriyorsunuz?" sorusunu ise, "Geçen sene de böyle bir periyot oynadık, bu süreç bize zor gelmiyor. Aksine çok heyecanlı ve mutlu ediyor. Asıl zor gelen milli takım araları. Aralar bize çok zarar veriyor. Bu tempoya alıştık, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bizi mutlu ediyor. İki lige de aynı önemi veriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaya çalışıyoruz. Ligdeki kötü gidişimizi iyiye çevirmeye çalışıyoruz. İkisi de bizim için çok önemli." şeklinde yanıtladı.

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