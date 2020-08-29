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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:45
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Galatasaaray'a Seri'yi Lemina getirecek

Galatasaaray'a Seri'yi Lemina getirecek

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Jean Michael Seri'yi tekrar kiralamak Galatasaray'ın şans yüzüne güldü. Seri'nin kulübü Fulham, Mario Lemina'yla anlaşınca 29 yaşındaki futbolcu da Cimbom'a kaldı.

Orta saha takviyesini hala gerçekleştiremeyen Galatasaray'da Fatih Terim kiralık sözleşmeleri biten Mario Lemina-Jean Michael Seri ikilisinin takımda kalmasını istemişti.

SABAH'ın haberine göre Southampton ile masaya oturan Galatasaray, İngilizler 7 milyon Euro bonserviste ısrar edince Lemina defterini kapadı. Ancak Lemina sayesinde Seri için Galatasaray'ın önü açıldı.

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LEMINA, GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Orta saha oyuncusu arayan Fulham'ın Lemina ile büyük ölçüde anlaştığı ortaya çıktı.

İstanbul'dan ayrılıp İngiltere'ye dönen Gabonlu yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti ve "Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum" mesajını yazdı.

Lemina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fulham'da oynamak istemeyen Seri için sarıkırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.

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AYRILAN BÜTÇE 3,5 MİLYON EURO

Fildişili orta saha oyuncusu, Fransa'dan gelen tekliflere rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Seri ile tekrar anlaşan sarı-kırmızılılar, Fulham'ı 1 yıl daha kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor. Geçen sezonki toplam maliyeti (1,5 milyon euro kiralama bedeli + 2,8 milyon euro yıllık ücret) 4,3 milyon euroyu bulan Seri için bu kez 3,5 milyon euroluk bütçe ayrıldı.

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