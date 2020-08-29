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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:18
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Aslan'a iki orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev

Aslan'a iki orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev

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Orta saha transferinde umduğunu bulamayan Galatasaray, daha fazla vakit kaybetmemek için bonservisi elinde olan iki yabancıya yöneldi: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev

Süper Lig'in ilk 3 haftasında Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe gibi şampiyonluk yolundaki rakipleriyle karşılaşacak olan Galatasaray, transferde artık elini daha çabuk tutmaya çalışıyor.

Milliyet'in haberine göre, orta sahaya en az iki takviye yapmayı hedefleyen, ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkartamayan Sarı-Kırmızılılar, rotayı bonservisi elinde oyunculara çevirdi. Bu doğrultuda gündeme iki sürpriz aday daha geldi.

Galatasaray, transfer yapmak için kaynağını buldu

ASLAN'IN ŞARTLARI BELLİ

Bunlardan biri, 54 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giyen Markus Henriksen.

Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor. 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.

Markus Henriksen, güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çekiyor. İngiltere, 28 yaşındaki futbolcu, Norveç ve Hollanda'da 59 gol attı.

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SON SÖZ TERİM'DE

Radara giren bir başka yeni isim ise Rusya'dan. Zenit'le sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev, arayış içerisinde olan Galatasaray'a menajerler tarafından önerildi. Merkezin yanı sıra kenarlarda da görev yapabilen Kuzyaev'in maliyetinin, Henriksen'e göre daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Henüz Fatih hoca tarafından da onay verilmeyen tecrübeli futbolcu için maliyet araştırması yapılıyor. Eğer Terim'den onay çıkar, mali şartları da Galatasaray'ın istediği seviyede olursa, tarafların tekrar masaya oturacağı öğrenildi.

Daler Kuzyaev, hem orta alanın merkezinde hem de kanatlarda oynayabiliyor. 27 yaşındaki Rus futbolcunun transferi Terim'e bağlı.

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