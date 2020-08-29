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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:39
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Galatasaray, transfer yapmak için kaynağını buldu

Galatasaray, transfer yapmak için kaynağını buldu

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Ekim ayından itibaren maçların kısmen seyircili oynanacak olması Galatasaray'a nefes aldırdı. Sarı-kırmızılılar, loca satışından elde edeceği geliri transferde kullanacak.

Transfer yapmak için kaynak arayan Galatasaray Yönetimi locaların satılmasını bekliyor. Nakit sorunu yaşayan sarı-kırmızılılara loca satışı hayat verecek.

Milliyet'in haberine göre, pandemi nedeniyle ekonomik yönden zor günler yaşayan Cim-Bom'da, ekim ayından itibaren maçların kısmen seyircili oynanması yönündeki karar ile beraber localara ilginin olduğu belirlendi. Bu durum yönetimin imdadına yetişti.

Kısa süre içinde loca satışından 5 milyon dolar gelir bekleyen sarı-kırmızılılar bu parayı transferde kullanacak, orta sahaya iki takviye yapacak.

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