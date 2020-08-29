Ver Dorukhan'ı al Babel ve Linnes'i

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'la sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş arasında bomba bir takas gündeme geldi.
Hürriyet'in haberine göre, sağ bek bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta alternatiflerden biri de Galatasaraylı Martin Linnes... Siyah-beyazlılar, Sarı-Kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında sözleşmesi dondurulan ancak ikinci yarı forma giyen Norveçli ismi gündeme aldı.
Galatasaray cephesinden gelen haberlere göreyse yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon düşünmediği Linnes’e karşılık ezeli rakibine takas önermeyi planlıyor.
Buna göre Galatasaray, Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü isterken karşılığında Martin Linnes ve Ryan Babel’i verecek.
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