Ver Dorukhan'ı al Babel ve Linnes'i

SPOR GÜNDEMİ

Milli yıldızlara özel izin alındı Milli yıldızlara özel izin alındı FIFA'nın 'Kulüpler milli oyuncularını göndermek zorunda değil' kararı TFF'nin çabalarıyla aşıldı. Özdemir, “FIFA'nın kararından sonra zorluk oldu ama onları aştık, her şey planlandığı gibi yürüyor” dedi. Güneş ise, “Bütün oyuncular için izinler alındı. Sadece Hollanda ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.

Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

Beşiktaş yöneticisne tepki büyük: 'İstifa et' Beşiktaş yöneticisne tepki büyük: 'İstifa et' Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'un sosyal medyada DHKP-C'li Ebru Timtik ile ilgili destek mesajı paylaşması Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı.

Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Fenerbahçe, Erci Valencia'nın kurtarılması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Burası benim için yeni bir meydan okuma Burası benim için yeni bir meydan okuma Fatih Karamgümrük'ün yeni transferi İtalyan kaleci Emiliano Viviano, “İstanbul güzel bir şehir. Bu da benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumaya gelirken de bu yeni oluşumda bulunmamı istediklerini hissettirdi takım" dedi.