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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 18:45
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Fırtına bir bir ilerliyor: 0-1

Fırtına bir bir ilerliyor: 0-1

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Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, B.B. Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin golü 45+1'de Lewis Baker'dan geldi. Bu sonuçla Fırtına, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-lacivertli kulüp ise 2 puanla ligin dibine demir attı.

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi bir maçla açıldı. Abdullah Avcı'lı Trabzonspor, başkentte MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karadeniz ekibi, ilk yarının son dakikasında Lewis Baker ile bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 2'de 2 yaptı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 45+1. dakikada Lewis Baker'ın frikik golüyle geldi. Bordo-mavililerde kaptan Pereira, itirazlarının ardından 90. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte son 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, 12 puana yükseldi. Ligin dibindeki 2 puanlı Ankaragücü'nün ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek, MKE Ankaragücü ise Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN GALİBİYET HASRETİ 11 YILA ÇIKTI

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

4 AY SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ GELDİ

Abdullah Avcı ve öğrencileri, Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyet hasretini de noktaladı.

Ankaragücü öncesinde en son deplasman galibiyetini geçen sezon alan ve 25 Temmuz'daki ligin son maçında Kayserispor'u mağlup eden Karadeniz ekibi, bu sezon 4 dış saha mücadelesinde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

BU SEZON İLK KEZ SERİ YAPTI

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.

AVCI, AYNI KADROYLA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.

Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu. Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN BAŞINDA MUSTAFA BALCI YER ALDI

MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı

Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.

MAÇ ÖNCESİ TESİSTE KURBAN KESİLDİ

MKE Ankaragücü, karşılaşmadan önce tesislerinde kurban kesti.

Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.

Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
• Trabzonspor - Adana Demirspor
• Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
• Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği
• Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor

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