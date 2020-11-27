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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 22:20
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Uğurcan Çakır'dan ayrılık açıklaması

Uğurcan Çakır'dan ayrılık açıklaması

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İsmi sık sık transfer haberlerine konu olan Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan, Ankaragücü karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Uğurcan Çakır maç sonu açıklamasında, "Oynaya oynaya tecrübe kazanılıyor. İdman başka, oynadıkça özgüven kazanıyorsunuz, ne yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Yeni bir başlangıç, 2 haftadır pozisyon vermiyoruz, takım olarak mücadele ediyoruz. Hepimiz bir arada savaşarak yine galibiyetle ayrılıyoruz. Abdullah hoca biraz daha takım savunmasına önem verdiğini anlattı ve ona göre çalıştık. Taraftarımızın beklentisini biliyoruz, daha iyi olmaya çalışacağız, inşallah böyle olur." dedi.

Fırtına bir bir ilerliyor: 0-1

"İNŞALLAH BİZ DE GİDERSEK"

Uğurcan Çakır sözlerinin sonunda ise şu ifadeleri kullandı:

Yusuf Yazıcı ile her zaman görüşüyoruz, samimi arkadaşım. A takımda birlikte oynadık. Yurt dışına transfer yaptı, hayaliydi, hep de söylüyordu. Çok iyi performans sergiliyor. İnşallah biz de gidersek, o, ben, Abdüş ülkemizi gururlandırırız

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