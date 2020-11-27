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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 21:56
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Trabzonspor, deplasmanda kazanamama lanetine son verdi

Trabzonspor, deplasmanda kazanamama lanetine son verdi

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AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.

Eryaman Stadı'nda oynanan ve oldukça temposuz geçen ilk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, Trabzonspor soyunma odasına Lewis Baker'ın 45+1. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 önde gitti.

Pozisyonun yine az olduğu ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti.

Daha önce deplasmanda 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzonspor, bu sezon 5. dış maçında ilk 3 puanını başkentte elde etti.

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İLK KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.

Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bordo-mavili takımın başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

KALEYİ BULAN TEK ŞUT GOL OLDU

Trabzonspor'un maç boyunca kaleyi bulan tek şutu gol oldu.

Karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan ve net bir fırsat bulamayan bordo-mavililer, Baker'ın kaleyi bulan tek şutuyla 3 puanı elde etti.

BAKER'DAN İLK GOL

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığı Baker, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.

İlk yarının sonunda kazanılan serbest vuruşu kullanan İngiliz futbolcu, şık bir gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

MKE Ankaragücü, galibiyet hasretini yine dindiremedi.

Ligde çıktığı 8. maçında 6. yenilgisini alan sarı-lacivertliler, yine galip gelemedi ve 2 puanla son sırada kaldı.

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