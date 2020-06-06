Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan sürpriz son dakika gelişmesi! 'Ali Koç ile görüştük'

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de 'koltuk' için; Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı konuşulurken, Ukrayna'dan sürpriz bir açıklama geldi. Buna göre bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan teknik direktör Sergiy Rebrov'un menajeri Sandor Varga, Fenerbahçe ile görüştüklerini duyurdu ve "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birkaç kez görüşme oldu. Rebrov'un teknik direktörlük başarıları Fenerbahçe tarafından takip ediliyor" dedi.

Fenerbahçe'de sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Macaristan ekibi Ferencvaros'da görev yapan Sergiy Rebrov ile görüştüğü ortaya çıktı.

'ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜK'



Ukrayna basınına konuşan menajer Sandor Varga, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptıklarını doğruladı ve Rebrov'un başarılarının Fenerbahçe tarafından takip edildiğini açıkladı. Rebrov'un Türkiye'de sevilen bir isim olduğunun altını çizen Vaga, genç hocaya İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklifler olduğunu belirtti.

Varga, Ferencvaros ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Rebrov'un seçenekleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

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DINAMO KIEV'DE İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

2014'te teknik adamlık kariyerine başlayan Rebrov, Dinamo Kiev'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kiev, Rebrov yönetiminde iki lig şampiyonluğu, iki Ukrayna Kupası ve bir Ukrayna Süper Kupası kazandı. Ukrayna macerasının ardından kısa süreli Al-Ahli'de görev alan Rebrov, 2018-2019 sezonunda Maceristan ekibi Ferencvaros'un başına geçti. Genç hoca, Macar ekibinde de bir lig şampiyonluğu yaşadı.

2003'te Tottenham'dan 1,5 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanan Rebrov, sarı-lacivertli formayla çıktığı 42 maçta 5 gol atmış ve bir de lig şampiyonluğu yaşamıştı. (Fanatik)

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