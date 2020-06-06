Fenerbahçe, Osayi-Samuel transferini bitiriyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Hollanda basınında yer alan haberde; Club Brugge'ün ciddi şekilde ilgilendiği 22 yaşındaki oyuncunun transferinde Fenerbahçe'nin avantajlı olduğu ve tarafların anlaşma noktasına geldiği kaydedildi.
Queens Park Rangers'ta bu sezon 29 maça çıkan kanat oyuncusu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı. (Hürriyet)
Almanya Bundesliga'nın 30'uncu haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Bayern Leverkusen'e konuk oldu. Konuk ekip karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Queens Park Rangers'ta forma giyen Nijeryalı genç kanat Osayi-Samuel ile Fenerbahçe'nin anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.
İtalyan devi Juventus'un, Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgilendiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun talipleri arasında Bayern Münih ve Leipzig gibi kulüpler de yer alıyor.
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...
Yeni sezon bütçesi konusunda birçok söylenti ortaya atılan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi biten oyunculardan Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Derrick Williams ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.