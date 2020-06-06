Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Faouzi Ghoulam

Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Faouzi Ghoulam'ı gündemine aldı.
Portekizli menajer Jorge Mendes, İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği Cezayirli sol beki Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Ghoulam'ı gündemine alan sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama yönetime sıcak baktığı kaydedildi.
Yönetimin Cezayirli futbolcu için Napoli ile temas kurduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
SOL AÇIKTA DA OYNUYOR
Son 7 sezondur Napoli formasını terleten Faouzi Ghoulam, sol bekin yanı sıra sol açıkta da oynayabiliyor.
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FAOUZI GHOULAM KİMDİR?
1 Şubat 1991 tarihinde Fransa'nın Saint-Priest-en Jarez kasabasında dünyaya gelen Faouzi Ghoulam, futbola Saint-Etienne altyapısında başladı.
Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan 29 yaşındaki sol bek, 2011 yılında 5 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer oldu.
Kariyerinde 276 maça çıkan ve 4 gol, 34 asistlik bir performans sergileyen Cezayirli futbolcu, son 7 sezondur İtalyan ekibinde top koşturuyor.
BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon sadece 5 maçta 300 dakika görev alan Ghoulam, gol ve asist katkısı üretemedi.
Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra ana vatanı Cezayir'i tercih eden futbolcu, 37 kez terlettiği Cezayir Milli Takımı formasıyla 5 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro olan 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
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