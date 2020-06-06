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aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 20:06
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Ali Koç'un boğazdaki yalısında teknik direktör zirvesi!

Ali Koç'un boğazdaki yalısında teknik direktör zirvesi!

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Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç'un katıldığı toplantının detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin gündemde yer alan yeni teknik direktör adaylarına tek tek yüzdelik verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün bazı yönetim kurulu üyeleri, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve altyapı sorumluları ile Boğaz’daki yalısında bir toplantı yapıp, A’dan Z’ye kulübün gündemindeki konuları masaya yatırdı.

Hürriyet'in haberine göre ilk olarak altyapıdan A takıma futbolcu çıkartılması konusunun görüşüldüğü toplantıda, altyapı sorumluları Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci’den brifing alan Koç, futbol akademisi için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nin yanına yaptırılan otel inşaatı hakkında görüntülü bilgi aldı.

Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci’nin yaptığı sunumun ardından yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve kaptan Emre Belözoğlu ile toplantıyı sürdüren Ali Koç, transfer politikası, kulübün mali durumu ve teknik direktörün kim olması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

KOLTUK İÇİN 3 ADAY

Ersun Yanal’ın istifasının ardından takımın başına getirilecek teknik adama henüz karar vermeyen sarı lacivertlilerde Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimleri öne çıktı.

Üç hocanın transfer ihtimalleri şu şekilde değerlendiriliyor::

NENAD BJELICA: %35

ARTILARI

Hırs: Kariyerinin henüz başında olduğu için başarıya aç ve hırslı.

Otorite: Çalıştırdığı her takımda hakimiyet kurdu. Prensiplerinden taviz vermiyor.

Cesur: Genç futbolcuları oynatma konusunda son derece cesur.

EKSİLERİ

Yabancı: Türk futboluna yabancı olması.

Maliyet: Gündemdeki teknik adamlar içinde en yüksek maliyetli isim.

Phillip Cocu: Bazıları Fenerbahçe için yetersiz buluyor, “Cocu gibi başarısız olur” diyor.

EROL BULUT: %25

ARTILARI

Fenerbahçe: Kulübün eski futbolcusu. Bu yüzden de taraftarın en çok istediği isim.

İstikrar: Yeni Malatya’nın ardından Alanyaspor’da da istikrarlı bir başarı grafiği var.

MaliyetHoca adayları içinde maliyeti uygun isimlerden.

EKSİLERİ

Gençlik: En büyük dezavantajı gençliği. Henüz 45 yaşında ve yolun başında.

Deneyim: Tecrübesi Fenerahçe için yeterli mi, soru işareti.

Baskı: Büyük kulüpte çalışmadığı için baskıyı kaldırıp kaldırmayacağı bilinmiyor

ABDULLAH AVCI: %40

ARTILARI

Tecrübe: A Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş’ta çalıştı.

Emre Belözoğlu: Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu’na yakınlığıyla biliniyor.

Yetiştirici: Okan Buruk ve Erol Bulut onun yanında yetişti. Fenerbahçe’ye de teknik adam kazandırabilir

EKSİLERİ

Baskı: A Milli Takım ve Beşiktaş’ta başarılı olamaması, ‘Taraftar baskısını kaldıramıyor’ eleştirisine yol açıyor.

Taraftar: Adı ilk gündeme geldiğinde sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların önemli bölümü karşı olduklarını beyan etti.

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