Fenerbahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması nedeniyle Fenerbahçe, alternatifler üzerinde durmaya devam ediyor… İngilizler bir süredir sarı-lacivertlilerin Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için araştırmalar yaptığını iddia ediyordu.

Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya! Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya! İtalyanların sorunlu yıldızı Mario Balotelli için Alman basınından ilginç bir iddia geldi. Forma giydiği Brescia'da antrenmana çıkmadığı için sözleşmesi feshedilen yıldız forvet için Galatasaray iddiaları sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki forvet için devrede olduğu yazıldı.

F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığının ardından bir türlü yeri doldurulamayan sol bek mevkisi için bu kez işini sağlama almak istiyor... Bu minvalde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, PSG'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı bir kez daha gündeme aldı.

Araplar duyurdu! Tecrübeli futbolcuya elveda... Araplar duyurdu! Tecrübeli futbolcuya elveda... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan, ayrılığına onay verdiği 33 yaşındaki Yuto Nagatomo'nun yeni takımını Suudi Arabistan basını duyurdu.

Beşiktaş'a yeni Diagne! Fiyat sordular; kulübünün cevabı şaşırttı... Beşiktaş'a yeni Diagne! Fiyat sordular; kulübünün cevabı şaşırttı... Beşiktaş, Sırbistan kulübü Partizan'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadıq için fiyat sordu, hiç beklemediği bir cevap aldı. Genç futbolcunun, teknik direktör Miloseviç ile kenardan gelen talimatları dinlemediği için kavgalı olduğu belirtildi.

Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.