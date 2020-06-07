  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 20:52
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek

Fenerbahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek

Paylaş

Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması nedeniyle Fenerbahçe, alternatifler üzerinde durmaya devam ediyor… İngilizler bir süredir sarı-lacivertlilerin Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için araştırmalar yaptığını iddia ediyordu.

Senegalli 1.92’lik dev oyuncu için Fenerbahçe’nin bir teklif yapmadığı ancak ikna konusunda Moussa Sow’un devreye sokulduğu bildirildi. 

SOW DEVREDE

Sow’un vatandaşı olan Famara’nın Fenerbahçe’de forma giymesi ikna ettiği belirtildi. Bristol City’nin Premier Lig’e ihtimalinin devam etmesi nedeniyle Famara’nın ikna edilmesi için Sow’un önemli olduğu hatırlatıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Müldür için kapışıyor

Senegal’den WiwSport da Senegal Milli Takımı’nın hocası Aliou Cisse’nin, Famara’ya Fenerbahçe’de forma giymesini tavsiye ettiğini yazdı. (Fotospor)

Fenerbahçe, Layvin Kurzawa'yı yeniden gündemine aldı

Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya!

title

Fenerbahçe, Layvin Kurzawa'yı yeniden gündemine aldı

title

Galatasaray'da Yuto Nagatomo, Suudi Arabistan yolcusu

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek
F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek

F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek

Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması nedeniyle Fenerbahçe, alternatifler üzerinde durmaya devam ediyor… İngilizler bir süredir sarı-lacivertlilerin Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için araştırmalar yaptığını iddia ediyordu.

Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya!
Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya!

Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya!

İtalyanların sorunlu yıldızı Mario Balotelli için Alman basınından ilginç bir iddia geldi. Forma giydiği Brescia'da antrenmana çıkmadığı için sözleşmesi feshedilen yıldız forvet için Galatasaray iddiaları sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki forvet için devrede olduğu yazıldı.

F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde
F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde

F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde

Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığının ardından bir türlü yeri doldurulamayan sol bek mevkisi için bu kez işini sağlama almak istiyor... Bu minvalde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, PSG'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı bir kez daha gündeme aldı.

Araplar duyurdu! Tecrübeli futbolcuya elveda...
Araplar duyurdu! Tecrübeli futbolcuya elveda...

Araplar duyurdu! Tecrübeli futbolcuya elveda...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan, ayrılığına onay verdiği 33 yaşındaki Yuto Nagatomo'nun yeni takımını Suudi Arabistan basını duyurdu.

Beşiktaş'a yeni Diagne! Fiyat sordular; kulübünün cevabı şaşırttı...
Beşiktaş'a yeni Diagne! Fiyat sordular; kulübünün cevabı şaşırttı...

Beşiktaş'a yeni Diagne! Fiyat sordular; kulübünün cevabı şaşırttı...

Beşiktaş, Sırbistan kulübü Partizan'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadıq için fiyat sordu, hiç beklemediği bir cevap aldı. Genç futbolcunun, teknik direktör Miloseviç ile kenardan gelen talimatları dinlemediği için kavgalı olduğu belirtildi.

Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar
Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar

Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.

Milli futbolcu için kıyasıya rekabet!
Milli futbolcu için kıyasıya rekabet!

Milli futbolcu için kıyasıya rekabet!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galataasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcunun peşinde. İtalyan basını, genç oyuncu için iki büyüğün kapıştığını yazdı. İşte detaylar...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.