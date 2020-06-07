Fenerbahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek

Senegalli 1.92’lik dev oyuncu için Fenerbahçe’nin bir teklif yapmadığı ancak ikna konusunda Moussa Sow’un devreye sokulduğu bildirildi.
SOW DEVREDE
Sow’un vatandaşı olan Famara’nın Fenerbahçe’de forma giymesi ikna ettiği belirtildi. Bristol City’nin Premier Lig’e ihtimalinin devam etmesi nedeniyle Famara’nın ikna edilmesi için Sow’un önemli olduğu hatırlatıldı.
Senegal’den WiwSport da Senegal Milli Takımı’nın hocası Aliou Cisse’nin, Famara’ya Fenerbahçe’de forma giymesini tavsiye ettiğini yazdı. (Fotospor)
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