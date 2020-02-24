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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 00:29
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 01:15

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dair her şey!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dair her şey!

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Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti

Süper Lig’de oynanana Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nefesleri kesti. Galatasaray’ın Kadıköy deplasmanında üç puanla döndüğü maç sonrası Fenerbahçe camiası karışırken, Sarı-kırmızılı ekipte ise büyük sevinç yaşandı.

Galatasaray’ın deplasmanda 3 gollü zaferi sonrası Fenerbahçe cephesinde ilginç gelişmeler yaşandı. Fenerbahçeli taraftarların küfürlü protestosu sonrası Ali Koç, protokol tribününden taraftarların arasına atladı ve güvenlik önlemleri altından koridora girdi.

Öte yandan Fenerbahçe’de teknik direktörü Ersun Yanal, yaklaşık 20 yıl sonra gelen mağlubiyet sonrası istifa etti.

Fenerbahçe’yi deplasmanda üç golle mağlup eden Galatasaray’da, teknik direktörü Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi heyecanı gün boyu İstanbul sokaklarında yaşanırken, maç zamanında ve sonrasında ise iki ekibin taraftarlarının ilginç anları kameralara yansıdı.

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Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

'Böylesini ilk kez gördüm'
'Böylesini ilk kez gördüm'

'Böylesini ilk kez gördüm'

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Fatih Terim: Çok daha farklı olabilirdi
Fatih Terim: Çok daha farklı olabilirdi

Fatih Terim: Çok daha farklı olabilirdi

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
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