Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dair her şey!

Süper Lig’de oynanana Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nefesleri kesti. Galatasaray’ın Kadıköy deplasmanında üç puanla döndüğü maç sonrası Fenerbahçe camiası karışırken, Sarı-kırmızılı ekipte ise büyük sevinç yaşandı.
Galatasaray’ın deplasmanda 3 gollü zaferi sonrası Fenerbahçe cephesinde ilginç gelişmeler yaşandı. Fenerbahçeli taraftarların küfürlü protestosu sonrası Ali Koç, protokol tribününden taraftarların arasına atladı ve güvenlik önlemleri altından koridora girdi.
Öte yandan Fenerbahçe’de teknik direktörü Ersun Yanal, yaklaşık 20 yıl sonra gelen mağlubiyet sonrası istifa etti.
Fenerbahçe’yi deplasmanda üç golle mağlup eden Galatasaray’da, teknik direktörü Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi heyecanı gün boyu İstanbul sokaklarında yaşanırken, maç zamanında ve sonrasında ise iki ekibin taraftarlarının ilginç anları kameralara yansıdı.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırdıkları maçın ardından konuştu.
Süper Lig’in 23. haftasında sahasında yaklaşık 20 yıl aradan sonra Galatasaray’a yenilen Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sert tepki gösterdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün protokol tribünü karıştı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.