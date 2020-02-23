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  • 23 Şubat 2020 Pazar 22:37
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 22:42

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti

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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, görevinden istifa etti.

Sahasında 20 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, görevinden istifa etti.

Kaynak: TRT SPOR

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