Herkes bunu konuşuyor! Görüntülerdeki Ali Koç mu?

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün protokol tribünü karıştı.

Galatasaray’ın Kadıköy’de 20 yılı aşkın süre sonrası kazanması, büyük tepki ile karşılandı. Maç sonun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da bulunduğu protokol tribününe karşı büyük tepki gösterildi. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendine karşı edilen küfürlere çok sinirlendiği ve taraftarların bulunduğu tribüne atladığı iddia edildi.

Fenerium Alt tribününde büyük arbede yaşandığı gözlemlenirken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki kişinin Ali Koç olup olmadığını tartışmaya başladı.