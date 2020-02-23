Herkes bunu konuşuyor! Görüntülerdeki Ali Koç mu?

Galatasaray’ın Kadıköy’de 20 yılı aşkın süre sonrası kazanması, büyük tepki ile karşılandı. Maç sonun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da bulunduğu protokol tribününe karşı büyük tepki gösterildi. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendine karşı edilen küfürlere çok sinirlendiği ve taraftarların bulunduğu tribüne atladığı iddia edildi.
Fenerium Alt tribününde büyük arbede yaşandığı gözlemlenirken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki kişinin Ali Koç olup olmadığını tartışmaya başladı.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı.
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün protokol tribünü karıştı.
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e büyük bir tepki gösterdi.
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.