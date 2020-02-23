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  • Fenerbahçe-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayını kaç kaç?
  • 23 Şubat 2020 Pazar 17:49
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 17:58

Fenerbahçe-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayını kaç kaç?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayını kaç kaç"

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı anlatımı futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören konular arasında yerini aldı. İstanbul’un iki ezeli rakibinin karşı karşıya geleceğimi dev mücadelede iki takibin de ilk 11’leri belli oldu…

Süper Lig’de derbi haftasında oynanacak son büyük maç olarak Fenerbahçe-Galatasaray maçında ilk 11’ler belli oldu. İki takımın da teknik direktörü sürpriz yaptı. Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım’ı ilk 11’de tercih ederken, Galatasaray’da Fatih Terim ise Belhanda ve Falcao tercihleri ile sürprize imza attı.

İLK 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan, Ozan, Tolgay, Tolga, Dirar, Kruse, Vedat Muriç

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

 

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