Fenerbahçe-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayını kaç kaç?

Süper Lig’de derbi haftasında oynanacak son büyük maç olarak Fenerbahçe-Galatasaray maçında ilk 11’ler belli oldu. İki takımın da teknik direktörü sürpriz yaptı. Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım’ı ilk 11’de tercih ederken, Galatasaray’da Fatih Terim ise Belhanda ve Falcao tercihleri ile sürprize imza attı.
İLK 11’LER:
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan, Ozan, Tolgay, Tolga, Dirar, Kruse, Vedat Muriç
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao
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