Fenerbahçe-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayını kaç kaç?

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Süper Lig'de derbi zamanı! Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya Süper Lig'de derbi zamanı! Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Bütün ihtimaller bir yana ezeli rakiplerin değeri dudak uçuklatıyor. Milyon euroluk ayaklar, dev randevuda takımlarının galibiyeti için her şeyi yapacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde olay çıktı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde olay çıktı Fenerbahçe ve Galatasaray dev derbi için Süper Lig'in 23. haftasında karşıya gelecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde karşı karşıya gelen taraftarlar arasında olay oldu. Emniyet ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gomis'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Gomis'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis'ten derbi öncesi olay sözler! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia ile bir araya gelen Fransız golcü, derbiyle ilgili olarak bakın neler söyledi...

Podolski Antalyaspor'u galibiyete uçurdu Podolski Antalyaspor'u galibiyete uçurdu Süper Lig'in 23. hafta maçında Antalyaspor, Lukas Podolski'nin son dakika golüyle Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirerek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin ise galibiyet hasreti devam etti.

TFF'den Van için başsağlığı mesajı TFF'den Van için başsağlığı mesajı TFF, İran depremi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bugün ve yarın oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Ersun Yanal'ın derbi planı belli oldu Ersun Yanal'ın derbi planı belli oldu Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak Galatasaray derbisindeki taktik belli oldu... İşte sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın, ezeli rakiplerini zor durumda bırakacak planı...