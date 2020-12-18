  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 11:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de 7 eksik

Paylaş

AA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi.

Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye geri döndü

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Adem Büyük'ten Erol Bulut'a destek: Futbolculara bakın

OZAN VE PELKAS SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.

Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Son dakika haberi: Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı

KALEDE OYTUN ŞANS BULACAK

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK deplasmanında 3. kaleci Oytun Özdoğan'ın görev alması bekleniyor.

Hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve sakatlığını atlatmasına rağmen henüz tam olarak hazır olmayan Harun Tekin'in yokluğunda, Altay Bayındır'ın da kupada kırmızı kart görmesi nedeniyle Oytun, ligde oynama fırsatı yakalayacak.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta operasyon başlıyor: 6 ayrılık

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Lille'de büyük kriz! Yusuf Yazıcı...
Lille'de büyük kriz! Yusuf Yazıcı...

Lille'de büyük kriz! Yusuf Yazıcı...

İşte Türkiye'ye dönüş tarihi
İşte Türkiye'ye dönüş tarihi

İşte Türkiye'ye dönüş tarihi

Resmen açıklandı! F.Bahçe'ye geri döndü
Resmen açıklandı! F.Bahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! F.Bahçe'ye geri döndü

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta operasyon başlıyor: 6 ayrılık
Beşiktaş'ta operasyon başlıyor: 6 ayrılık

Beşiktaş'ta operasyon başlıyor: 6 ayrılık

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle sarsılan dün akşam da kupada Tarsus'u eleyerek yeniden lige dönen Beşiktaş'ta gündem transfer... Kartal, 6 isimle birden yolları ayırmayı planlıyor.

Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı
Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı

Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı

Beşiktaş'ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek turladığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bu olayın kahramanı bir "sır transferi" olarak kalan bir futbolcudan başkası değildi.

F.Bahçe'yi yakan Altay kararı
F.Bahçe'yi yakan Altay kararı

F.Bahçe'yi yakan Altay kararı

Karacabey Belediye kupa maçında sezonun en fazla oynayan ismi Altay Bayındır'ı dinlendirmeyen Erol Bulut'un kararı anlaşılamadı. 28. dakikada genç kalecinin atılmasıyla hem maçın 60 dakikalık bölümü hem de ligdeki en kritik Gaziantep deplasmanı Oytun Özdoğan'a kaldı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği
Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği

3 senelik aranın ardından yeniden Beşiktaş formayı giymenin sevincini yaşayan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

FIFA Yılın En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu
FIFA Yılın En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu

FIFA Yılın En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

Falcao, Fatih Terim'ı bıktırdı
Falcao, Fatih Terim'ı bıktırdı

Falcao, Fatih Terim'ı bıktırdı

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğu sabırları taşırdı. Fatih Terim, yıldız golcüyle yolların ayrılması ve yerine transfer yapılması gerektiğini yönetime iletti.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.