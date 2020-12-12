Fenerbahçe klişeleri yıktı

Koronavirüs pandemisinin etkisi futbola da yansıdı gelen 5 oyuncu değişikliği kuralıyla Fenerbahçe'de ezberler bozuldu, ilk 11 kavramı son buldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, koronavirüs salgınında gelen uygulamayı verimli bir şekilde kullanıyor. Maç içerisinde ve devre arasında toplamda 4 farklı zamanda yedek sahaya sürme hakkı sayesinde 90 dakikaya başlanırken kaleciyle beraber aslında artık 16 futbolculuk liste oluşuyor.

Milliyet'ye yer alan habere göre, Süper Lig’de 12. haftaya girilirken Fenerbahçe’de ideal kadro arayışı sürüyor. Sakatlar ve cezalar nedeniyle birçok eksiği oluşan sarı-lacivertlilerde farklı bir detay dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon maçlarda 3 yerine 5 oyuncu değiştirme hakkı tanınması sonrası ilginç bir kadro durumu ortaya çıktı.

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İLK 11 DEĞİL İLK 16 KURUYOR

Teknik direktör Erol Bulut 5 değişim hakkının avantajı sayesinde ilk 11 değil adeta ilk 16 kuruyor. Maçlarda oyuncu değişikliği için maç sadece 3 kez durabiliyor. Ancak devre arasında da oyuncu değiştirilebildiği için maç günü 4 ayrı hak bulunuyor.

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Bu nedenle maça kötü başlayan bir isim henüz mücadelenin başında ya da devre arasında kenara gelebiliyor.

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