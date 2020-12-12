Erol Bulut'un 2021 planı: Yeni yıl, yeni Fener

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2021 yılına kayıpsız girmek istiyor. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi oyuncularıyla toplantı yapan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu ay kalan 3 maçımızı kazanarak 2021'e zirvede başlamalıyız." dedi.

Kadıköy'de bugün Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oyuncularına yeni hedef koydu. Son antrenmanın ardından kısa bir toplantı gerçekleştiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, kalan 3 maçı kazanarak 2021'e kayıpsız girmeleri gerektiğini söyledi.

SABAH'ta yer alan habere göre, Yeni Malatyaspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Bulut, "Yeni yıla en güçlü halimizle girmek zorundayız. Rakiplerimiz takıldığı anda zirveye çıkarız. Ocak ayında tam 7 maç oynayacağız. Bu zorlu süreç öncesinde hem sonuç hem de performans olarak zirveyi yakalamalıyız" şeklinde konuştu.

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"İLK YARIYI ÇÖPE ATMAYALIM"

Denizli maçında olduğu gibi maça ön alanda baskı ile başlamaları gerektiğini söyleyen Bulut. "İlk yarıyı çöpe atmayalım. Erken gol ve goller işimizi çok kolaylaştırır. Aksi halde rakibin direnci her geçen dakika artacaktır. Bunu Hatay ve Konya maçlarında gördük." dedi.



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PAPISS CISSE'YE ÖZEL İDMAN

Fenerbahçe teknik heyeti, Papiss Cisse'yi koruma altına aldı. Bulut ve kurmayları, elde kalan tek golcü olan Cisse'ye hafta boyunca fiziksel dayanıklılık ve gol vuruşu konusunda ekstra çalışmalar yaptırdı. Erol Bulut'un özellikle ileride top tutamaması nedeniyle sıkıntılı olduğu oyuncusundan bu maçta fiziksel olarak daha iyi bir performans beklediği kaydedildi.

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SADIK-TISSERAND İLK KEZ

Fenerbahçe ilk kez bir maça savunmada Sadık- Tisserand ikilisi ile çıkacak. Stoperde bu yıl istikrarsızlık yaşayan F.Bahçe'de daha önce Zanka-Serdar, Zanka-Lemos, Lemos-Tisserand ve Serdar-Tisserand ikilileri görev yapmıştı.