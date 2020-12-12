  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:10
  • |
  • Son Güncelleme:

Erol Bulut'un 2021 planı: Yeni yıl, yeni Fener

Erol Bulut'un 2021 planı: Yeni yıl, yeni Fener

Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2021 yılına kayıpsız girmek istiyor. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi oyuncularıyla toplantı yapan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu ay kalan 3 maçımızı kazanarak 2021'e zirvede başlamalıyız." dedi.

Kadıköy'de bugün Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oyuncularına yeni hedef koydu. Son antrenmanın ardından kısa bir toplantı gerçekleştiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, kalan 3 maçı kazanarak 2021'e kayıpsız girmeleri gerektiğini söyledi.

SABAH'ta yer alan habere göre, Yeni Malatyaspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Bulut, "Yeni yıla en güçlü halimizle girmek zorundayız. Rakiplerimiz takıldığı anda zirveye çıkarız. Ocak ayında tam 7 maç oynayacağız. Bu zorlu süreç öncesinde hem sonuç hem de performans olarak zirveyi yakalamalıyız" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Jose Sosa gözden düştü

"İLK YARIYI ÇÖPE ATMAYALIM"

Denizli maçında olduğu gibi maça ön alanda baskı ile başlamaları gerektiğini söyleyen Bulut. "İlk yarıyı çöpe atmayalım. Erken gol ve goller işimizi çok kolaylaştırır. Aksi halde rakibin direnci her geçen dakika artacaktır. Bunu Hatay ve Konya maçlarında gördük." dedi.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi

PAPISS CISSE'YE ÖZEL İDMAN

Fenerbahçe teknik heyeti, Papiss Cisse'yi koruma altına aldı. Bulut ve kurmayları, elde kalan tek golcü olan Cisse'ye hafta boyunca fiziksel dayanıklılık ve gol vuruşu konusunda ekstra çalışmalar yaptırdı. Erol Bulut'un özellikle ileride top tutamaması nedeniyle sıkıntılı olduğu oyuncusundan bu maçta fiziksel olarak daha iyi bir performans beklediği kaydedildi.

Fenerbahçe klişeleri yıktı

SADIK-TISSERAND İLK KEZ

Fenerbahçe ilk kez bir maça savunmada Sadık- Tisserand ikilisi ile çıkacak. Stoperde bu yıl istikrarsızlık yaşayan F.Bahçe'de daha önce Zanka-Serdar, Zanka-Lemos, Lemos-Tisserand ve Serdar-Tisserand ikilileri görev yapmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim
Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Ve Ali Akman Aslan oluyor
Ve Ali Akman Aslan oluyor

Ve Ali Akman Aslan oluyor

Fenerbahçe klişeleri yıktı
Fenerbahçe klişeleri yıktı

Fenerbahçe klişeleri yıktı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik
Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

Galatasaray'ın sakat yıldızı Radamel Falcao'nun, "sakatlanırım" korkusu yaşadığı için psikolojik olarak sahaya dönemediği ortaya çıktı.

Bulut'un 2021 planı: Yeni yıl, yeni Fener
Bulut'un 2021 planı: Yeni yıl, yeni Fener

Bulut'un 2021 planı: Yeni yıl, yeni Fener

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2021 yılına kayıpsız girmek istiyor. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi oyuncularıyla toplantı yapan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu ay kalan 3 maçımızı kazanarak 2021'e zirvede başlamalıyız." dedi.

Florya'da özel görüşme
Florya'da özel görüşme

Florya'da özel görüşme

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.

Pablo Batalla'nın heykeli dikildi!
Pablo Batalla'nın heykeli dikildi!

Pablo Batalla'nın heykeli dikildi!

Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.

G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden...
G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden...

G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden...

Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.

F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü
F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü

F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.