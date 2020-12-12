Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi

Bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de stoper bölgesindeki eksiklikler dikkat çekiyor. Sarı-Kanarya'da Lemos ve Serdar Aziz yok. Hazırlık maçlarında performansıyla geçer not alan Sadık Çiftpınar, Tisserand'ın yanında ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde stoper tandemindeki eksikleri dikkati çekiyor. Sarı-lacivertlilerde stoperde en fazla süre alan Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz üçlüsünden Lemos ve Serdar bu mücadelede yer alamayacak.

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PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Erol Bulut’un, 2 stoperinin yokluğunda geçen sezon uzun bir sakatlık yaşayan ve hazırlık mücadelelerinde iyi bir görüntü sergileyen Sadık Çiftpınar’ı Tisserand’ın yanında oynatması bekleniyor.

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TAM 1 YIL SONRA

Sadık, Erol Bulut’un görevlendirmesi durumunda Fenerbahçe formasıyla tam 1 sene sonra ligde ilk 11’de başlayacak. 27 yaşındaki savunmacı, son olarak ligde geçtiğimiz sezonun 15. haftasında, 15 Aralık 2019’da Sivasspor deplasmanına ilk 11’de çıkmıştı.

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