Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Jose Sosa gözden düştü

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Yeni Malatya karşısına nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu. Özellikle Luiz Gustavo’nun cezasını tamamlamasının ardından Erol Bulut’u zor bir seçim bekliyor. Sambacı’nın ilk 11’deki yerine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gustavo’nun kadroya girmesiyle birlikte bir kişi kulübeye geçecek.

Bu konuda 3 isim ön plana çıkıyordu. Bunlardan biri, bu sezon sadece iki kez 11’de görev yapan Mert Hakan. Ancak başarılı futbolcu, Denizli deplasmanında 90 dakika sahada kaldı. Ayrıca son taktik idmanda da as takımda görev yaptı.

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PELKAS DA VAR

Pelkas, son haftalarda formsuz olsa da Bulut kanatta fazla alternatifi olmaması nedeniyle Yunan oyuncuyu oynatabilir. Bu akşam kulübede oturması muhtemel isim Jose Sosa. Arjantinli son dönemde istikrarsız bir görüntü çiziyor.

Erol Bulut’un dünkü antrenmanda tecrübeli oyuncuyu yedek takımda görevlendirdiği öğrenildi. Bulut, maç saatine doğru Sosa-Pelkas arasında son anda bir değişiklik yapabilir. Ancak Mert Hakan’ın 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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