Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Jose Sosa gözden düştü

Fenerbahçe’nin Yeni Malatya karşısına nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu. Özellikle Luiz Gustavo’nun cezasını tamamlamasının ardından Erol Bulut’u zor bir seçim bekliyor. Sambacı’nın ilk 11’deki yerine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gustavo’nun kadroya girmesiyle birlikte bir kişi kulübeye geçecek.
Bu konuda 3 isim ön plana çıkıyordu. Bunlardan biri, bu sezon sadece iki kez 11’de görev yapan Mert Hakan. Ancak başarılı futbolcu, Denizli deplasmanında 90 dakika sahada kaldı. Ayrıca son taktik idmanda da as takımda görev yaptı.
PELKAS DA VAR
Pelkas, son haftalarda formsuz olsa da Bulut kanatta fazla alternatifi olmaması nedeniyle Yunan oyuncuyu oynatabilir. Bu akşam kulübede oturması muhtemel isim Jose Sosa. Arjantinli son dönemde istikrarsız bir görüntü çiziyor.
Erol Bulut’un dünkü antrenmanda tecrübeli oyuncuyu yedek takımda görevlendirdiği öğrenildi. Bulut, maç saatine doğru Sosa-Pelkas arasında son anda bir değişiklik yapabilir. Ancak Mert Hakan’ın 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.
Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.
Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de stoper bölgesindeki eksiklikler dikkat çekiyor. Sarı-Kanarya'da Lemos ve Serdar Aziz yok. Hazırlık maçlarında performansıyla geçer not alan Sadık Çiftpınar, Tisserand'ın yanında ilk 11'de başlayacak.