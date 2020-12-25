Fenerahçe'yi bekleyen Ömer Faruk Beyaz tehlikesi

Ocak ayı transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da vedalaşması gündemde...
Özellikle sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişerek, yetenekleri ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan 17 yaşındaki genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
EMRE BELÖZOĞLU, 'MENAJERİYLE 2 KEZ GÖRÜŞTÜM' DEMİŞTİ
Genç oyuncu için takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.
Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğünü ifade etmişti.
DORTMUND VE SCHALKE, ÖMER FARUK'UN PEŞİNDE
Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanabileceği de gelen bilgiler arasındaydı.
BUNDESLIGA'YA GİTMEK İSTİYOR
Genç yıldız Ömer Faruk Beyaz için son olarak Bundesliga iddiası ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Borussia Dortmund ve Schalke, genç orta saha için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.
Kış transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalara hız verdi. Bu minvalde sarı-lacivertliler, yazın kadrosuna katamadığı Philip Zinckernage için hamlesini yaptı ve menajeriyle görü
Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Tümer Metin, canlı yayında siyah beyazlı takımda bir oyuncuyu hedef aldı. Metin, o isim için "halı sahaya bile çağırmam." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da antrenmanlara ve eylül ayında Atakaş Hatayspor ile oynanan hazırlık maçına geç kalan Luyindama'dan sürpriz bir hamle geldi. Bu hamle Kongolu yıldızın takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kötü gidişte takıma destek vermek için haftalardır Samandıra'da kamp kurmuştu. Başakşehir galibiyeti ve bay haftası, Emre Belözoğlu'nun transfer operasyonuna yönelmesi için fırsat oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maçtan men cezası verdi.
Antrenmanlarda ve Başakşehir maçında sol açıkta oynayan Caner Erkin, yeni mevkisinde fırtına gibi esti.