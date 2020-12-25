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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 11:37
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Fenerahçe'yi bekleyen Ömer Faruk Beyaz tehlikesi

Fenerahçe'yi bekleyen Ömer Faruk Beyaz tehlikesi

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Fanatik

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden 17 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a Bundesliga'nın iki ezeli rakibi Borussia Dortmund ve Schalke 04 talip oldu. Genç futbolcunun sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

Ocak ayı transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da vedalaşması gündemde...

Özellikle sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişerek, yetenekleri ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan 17 yaşındaki genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Genç oyuncu için takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğünü ifade etmişti.

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DORTMUND VE SCHALKE, ÖMER FARUK'UN PEŞİNDE

Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanabileceği de gelen bilgiler arasındaydı.

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BUNDESLIGA'YA GİTMEK İSTİYOR

Genç yıldız Ömer Faruk Beyaz için son olarak Bundesliga iddiası ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Borussia Dortmund ve Schalke, genç orta saha için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.

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